Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини

Україна та Папуа Нова Гвінея офіційно встановили дипломатичні відносини. Відповідне Спільне комюніке підписали міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Глава МЗС України подякував колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. «Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці», – наголосив Сибіга.

За його словами, Київ готовий розвивати відносини у ключових сферах – від глобальної продовольчої безпеки до цифрових технологій та гуманітарних ініціатив.

