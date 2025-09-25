        Політика

        Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини

        Сергій Бордовський
        25 Вересня 2025 21:01
        Сибіга підписав із главою МЗС Папуа Нової Гвінеї комюніке про співпрацю / Скриншот з відео
        Україна та Папуа Нова Гвінея офіційно встановили дипломатичні відносини. Відповідне Спільне комюніке підписали міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

        Глава МЗС України подякував колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. «Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці», – наголосив Сибіга.

        За його словами, Київ готовий розвивати відносини у ключових сферах – від глобальної продовольчої безпеки до цифрових технологій та гуманітарних ініціатив.

