Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами.

Документ підписали у Харкові.

Угода передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

“Сьогодні ми, України та Нідерланди, уклали нову двосторонню безпекову угоду, угоду про гарантії та співробітництво, яка формалізує в одному документі ввесь спектр нашої взаємодії зараз і, що важливо, найближчі 10 років. Усі сфери. Оборона співпраця на землі, на морі, співпраця технологічна, політична, економічна”, — сказав Зеленський.

Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Today, @MinPres Mark Rutte and I signed a bilateral security agreement between Ukraine and the Netherlands.



The document includes €2 billion in military aid from the Netherlands this year, as well as further defense assistance over the next ten years.



It also prioritizes the… pic.twitter.com/CIMa67WLuh