Політика

Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду

1 Березня 2024 16:41
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Нідерланди, зброя, допомога
Президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Харкові / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами.

Документ підписали у Харкові.

Угода передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

“Сьогодні ми, України та Нідерланди, уклали нову двосторонню безпекову угоду, угоду про гарантії та співробітництво, яка формалізує в одному документі ввесь спектр нашої взаємодії зараз і, що важливо, найближчі 10 років. Усі сфери. Оборона співпраця на землі, на морі, співпраця технологічна, політична, економічна”, — сказав Зеленський.

Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.


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