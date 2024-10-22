Економіка

Україна та Франція підписали грантову угоду на 200 млн євро
22 Жовтня 2024 12:19
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Мінекономіки, україна, франція
Юлія Свириденко / Мінекономіки

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підписали грантову угоду на  200 млн євро про сприяння відновленню і підтримку критичної інфраструктури та пріоритетних секторів української економіки. 

Про це повідомила Юлія Свириденко.

“До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проектів відновлення. Ці проекти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25 000 людей у нашій країні”, — зазначила Юлія Свириденко.

Зазначається, що ключові сектори, які отримають фінансування завдяки угоді — охорона здоров’я, енергетика, водопостачання та водовідведення, розмінування, цифрові технології, інфраструктура, сільське господарство, переробка відходів та житлове будівництво.


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