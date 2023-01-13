Політика

Україна сподівається пройти шлях до ЄС менш як за 2 роки – Шмигаль

13 Січня 2023 19:02
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україна, Євросоюз

Україна може завершити переговори щодо вступу та підписати угоду про членство в ЄС через два роки.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

“Зараз ми завершуємо виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які дозволять нам запустити наступні кроки щодо інтеграції”, – наголосив Шмигаль.

На черзі – аналіз відповідності українського законодавства до європейського. Паралельно з цим готуватимуться до переговорів щодо вступу.

Об’єм роботи колосальний. Водночас ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції.

Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть більше 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій. Це буде не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України.


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