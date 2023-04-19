Економіка

Україна сподівається отримати від Shell $1 млрд

19 Квітня 2023 19:34
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репарації та контрибуції

Україна закликала керівництво британської нафтогазової компанії Shell передати їй понад 1 млрд. доларів від продажу її активів у Росії в тому випадку, якщо угода відбудеться.

Про це пише Politico.

У листі до генерального директора Ваеля Савани від 18 квітня, з яким ознайомилося видання, економічний радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко закликав Shell поділитися з Україною будь-яким прибутком від потенційного викупу Росією частки британської фірми в сибірському підприємстві з видобутку викопного палива.

«Якщо цей продаж буде завершено, це означатиме переказ понад 1 мільярд доларів готівкою в Росії на рахунки Shell. Це були б криваві гроші у чистому вигляді», – написав Устенко.


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