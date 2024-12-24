Україна розробляє ракету “Трембіта”, яка зможе досягти Москви, – The Economist

Україна почала розробку далекобійної ракети під назвою “Трембіта”, яка зможе долетіти до Москви.

У своїй базовій версії ракета має дальність 200 км і швидкість 400 км/год, повідомляє The Economist із посиланням на українських військових. Для ураження цілей у Москві створюють більш потужнішу модифікацію. Серійне виробництво планують після завершення польових випробувань.

Розробка “Трембіти” триває всього півтора року, що значно менше, ніж стандартні терміни створення таких систем. Проте незважаючи на ракетні атаки Росії, які пошкодили ключові об’єкти, включно з “Південним машинобудівним заводом” у Дніпрі, ракетна програма триває, пише The Economist.

Також крім “Трембіти”, вже готові до випробувань шість нових ракетних систем, включаючи відомий “Нептун”, який потопив російський флагман “Москва” у 2022 році.