Україна розпочинає офіційні переговори щодо продовження “транспортного безвізу” з ЄС

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Європейська Комісія зможуть офіційно почати перемовини щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС. Відповідний мандат на перемовини затвердила Рада ЄС під час засідання 29 квітня, повідомляє пресслужба відомства.

Наразі Єврокомісія пропонує продовжити Угоду, тобто «транспортний безвіз», щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на півроку. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.

«Ми вітаємо рішення Європейського Союзу розпочати офіційні перемовини щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі. Зі свого боку, останні півроку ми працювали і продовжуємо працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження Угоди було ухвалено вчасно – до кінця червня. Важливо, щоб всі зміни до пролонгованої Угоди були чіткими, прозорими, та не обмежували українських перевізників у праві вільно перевозити товари до України та з України», – наголосив Віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.