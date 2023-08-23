Суспільство

Україна розірвала з Білоруссю Угоду про трудову діяльність

23 Серпня 2023 18:33
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україна, білорусь

Верховна Рада припинила дію Угоди між Україною та Білоруссю про трудову діяльність та соціальний захист громадян.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Цей документ визначав, що для отримання роботи громадянину необхідний дозвіл на працевлаштування, виданий відповідним органом держави на термін виконання роботи у певного роботодавця, але не більше ніж на один рік.

Положення Угоди залишаються чинними щодо трудових договорів (контрактів), які діяли на момент її припинення – до закінчення терміну, на який контракти було укладено.

Як зазначено в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту про припинення дії Угоди, рішення зумовлено воєнною агресією Росії та причетністю Білорусі до незаконного застосування сили проти України, а також підтримкою з боку РБ країни-агресора.


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