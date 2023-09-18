Економіка

Україна розглядає можливість запровадження польської моделі оподаткування малого бізнесу

18 Вересня 2023 17:12
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мвф, податок

Мінфін та МВФ розробляють для України перехід на польську модель оподаткування ФОПів.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.Live.

“Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні”, – зазначив Гетманцев.

Він уточнив, що над цим питанням працюють в Мінфіні.

“Зараз Міністерство фінансів України спільно з Міжнародним валютним фондом розглядають модель оподаткування, яка була б цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою і давала можливість підтримувати малий бізнес, а не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства”, – сказав Гетманцев.

За його словами, польська модель оподаткування ФОПів, по-перше, передбачає більший ліміт за операціями — 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн гривень.

Крім того, різні види діяльності обкладаються різними ставками податку. Наприклад, торгівля обкладається податком 3%. Низьким податком обкладається виробництво. А податки на послуги становлять від 12% до 20%.

“Ми в першу чергу говоримо про справедливість оподаткування. Наша задача — відмежувати малий бізнес від середнього і великого. Це зараз основна проблема єдиного податку і системи оподаткування малого бізнесу”, – зазначив Гетманцев.

“У жодному випадку не можна робити так, щоб великий і надвеликий бізнес штучно через схеми перетворювався на “малий”, – додав він.

Проблема, за словами Гетманцева, полягає в тому, що система єдиного податку перетворився в Україні з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу.

“Для прикладу рекомендую відвідати ринок “Столичний”. Асортимент шикарний. Величезні павільйони. Компьютери, через які продаються товари, надсучасні і, певно, дуже дорогі. А скільки з них видають чек? Жоден! Бо це, найімовірніше, контрабандний товар. Це великий і середній бізнес. Це не малий бізнес”, – пояснив голова податкового комітету.

“У цьому й полягає проблема оподаткування єдиним податком — неможливість розмежувати великий і середній бізнес від малого, коли великий бізнес мімікрує під малий”, – наголосив він.


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