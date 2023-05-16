Україна приєдналася до центру НАТО з кіберзахисту

Україна приєдналася до центру співробітництва НАТО у галузі вдосконалення кіберзахисту (CCDCOE). Про це повідомило у мікроблозі Twitter міністерство закордонних справ країни.

🇺🇦Today the National Flag of Ukraine is officially raised at the Headquarters of the #NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn, marking official accession of Ukraine to the @ccdcoe pic.twitter.com/etVKyDiGIp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 16, 2023

У штаб-квартири організації в Таллінні було піднято державний прапор України. Українське МЗС подякував країнам-спонсорам центру за пропозицію приєднатися до них, а уряд Естонії – “за підтримку та допомогу на шляху до CCDCOE НАТО”.

Заявку на вступ до CCDCOE Київ подав улітку 2021 року.