Політика

Україна приєдналася до центру НАТО з кіберзахисту

16 Травня 2023 20:51
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Україна приєдналася до центру співробітництва НАТО у галузі вдосконалення кіберзахисту (CCDCOE). Про це повідомило у мікроблозі Twitter міністерство закордонних справ країни.

У штаб-квартири організації в Таллінні було піднято державний прапор України. Українське МЗС подякував країнам-спонсорам центру за пропозицію приєднатися до них, а уряд Естонії – “за підтримку та допомогу на шляху до CCDCOE НАТО”.

Заявку на вступ до CCDCOE Київ подав улітку 2021 року.


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