Україна приєдналася до центру НАТО з кіберзахисту

Україна приєдналася до центру співробітництва НАТО у галузі вдосконалення кіберзахисту (CCDCOE). Про це повідомило у мікроблозі Twitter міністерство закордонних справ країни.

🇺🇦Today the National Flag of Ukraine is officially raised at the Headquarters of the #NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn, marking official accession of Ukraine to the @ccdcoe pic.twitter.com/etVKyDiGIp