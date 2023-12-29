“Україна потребує фінансування вже зараз”: посол США Брінк відреагувала на ранкову атаку РФ

Посол США в Україн Бріджит Брінк відреагувала на наймасовішу ракетну атаку по Україні 29 грудня, заявивши, що Україна потребує допомоги вже зараз.

Про це вона написала у X (twitter).

Брінк опублікувала знімок екрану телефону з купою сповіщень про оголошення повітряної тривоги вранці й написала, що “це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці”.

Вона наголосила на необхідності наданням Україні фінансування якомога швидше, щоб зупинити такі випадки у 2024 році.

“Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році”, – написала вона.