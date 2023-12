“Україна потребує фінансування вже зараз”: посол США Брінк відреагувала на ранкову атаку РФ

Посол США в Україн Бріджит Брінк відреагувала на наймасовішу ракетну атаку по Україні 29 грудня, заявивши, що Україна потребує допомоги вже зараз.

Про це вона написала у X (twitter).

Брінк опублікувала знімок екрану телефону з купою сповіщень про оголошення повітряної тривоги вранці й написала, що “це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці”.

Вона наголосила на необхідності наданням Україні фінансування якомога швидше, щоб зупинити такі випадки у 2024 році.

“Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році”, – написала вона.

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q