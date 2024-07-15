Україна попросила Литву припинити безкоштовно навчати українських студентів 

З 2022 року Литва дозволила українцям навчатися у своїх вищих навчальних закладах безкоштовно. Студенти, які вже вступили на навчання, зможуть закінчити його безоплатно, але з вересня цього року ця схема не буде доступна для нових студентів з України.

Про це повідомляє LRT.

“Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей момент нема потреби переводити навчання в інше місце”, – пояснили у Міністерстві освіти Литви.

Попри рішення уряду, деякі вищі навчальні заклади – Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет імені Гедимінаса та Університет Вітовта Великого у Каунасі – вирішили продовжувати повністю або частково фінансувати навчання українських студентів.