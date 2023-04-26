Суспільство

“Україна понад усе”. В Харківському метро виставили супермозаїку

26 Квітня 2023 10:06
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На вестибюлі станції метро «Пушкінська» встановлено картину з проекту «Україна понад усе. Харківський щоденник війни» заслуженого художника України Олега Лазаренка.

За словами митця, робота виконана у техніці мозаїчного кольоропису.

«Моя картина це маніфест незламності героїзму українського народу. Посвята українським захисникам, волонтерам та харків’янам. Вшановуючи пам’ять, всім загиблим та постраждалим в цій боротьбі присвячується. Незламний козацький дух і сміливість наших сучасників створюють майбутню історію», – зазначив Олег Лазаренко.

Сюжет картини відображає силу життя філософії Григорія Сковороди, а також Архангела Михаїла, Богородицю, апостола Іоана та військо світлих янголів, котрі допомагають Україні в боротьбі з темними силами.


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