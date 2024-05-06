Україна почала застосовувати морські дрони із зенітними ракетами

В Чорному морі був помічений український морський дрона із зенітними ракетами Р-73, що атакував російську авіацію. Відповідні кадри опублікували російські ЗМІ.

Як пише Мілітарний, важливою у цій події є поява на борту безпілотника надбудови, що за своїми контурами нагадує радянську зенітну ракету класу “повітря—повітря” Р-73.

Р-73 це авіаційна ракета ближнього радіусу, однак вона може запускатися і з наземних установок. Для її наведення не потрібний радар або інші системи, адже вона оснащена власною тепловою головкою самонаведення.

Росіяни оприлюднили фото цього безпілотника зняте з гелікоптера, де видно, що одна ракета відсутня. За їх словами, дрон встиг випустити її по російському гелікоптеру Ми-8, однак не влучив.