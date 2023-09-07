Україна почала перевозити зерно через порти Хорватії

Україна почала експортувати зерно через морські порти Хорватії.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко під час двосторонньої зустрічі із прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті.

“Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни”, – сказала Свириденко.

Зазначається, що сторони обговорили питання двосторонньої торгівлі і експорту українського збіжжя через хорватські порти. Також йшлося про важливість спільного розв’язання питання експортних обмежень для українського експорту.