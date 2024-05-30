Україна підпише угоду із США про кредит на $7,9 млрд

Кабмін ухвалив проєкт угоди між Україною та США, який дозволить Україні отримати майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це кошти в межах нового пакета американської допомоги у розмірі 60 млрд доларів, які будуть спрямовані в бюджет України.

Як пише Економічна правда, відповідно до тексту угоди, економічна допомога США перевищить 9,4 млрд доларів та виділятиметься за декількома програмами:

До 7,849 млрд доларів виділять з Фондів економічної підтримки (ESF), які спрямують до держбюджету України;

До 50 млн доларів виділять для запобігання та реагування на відсутність продовольчої безпеки (перелік країн, які отримають ці кошти буде визначено пізніше).

Ці 7,899 млрд доларів передбачалися в ухваленому законі США “Про додаткові асигнування на безпеку України на 2024 рік” (USSAA).

Крім цього, США виділяють Україні до 1,575 млрд доларів із Фондів допомоги Європі, Євразії та Центральній Азії (AEECA).

Відповідно до угоди, кошти США надаватимуться на умовах безвідсоткової позики, яка не передбачатиме жодних коригувань на інфляцію. Українська влада зобов’язується повернути позику в обумовлені терміни.

Повернення залишку позики буде здійснюватися одним платежем у доларах через 40 років після 30 вересня 2025 року (тобто 30 вересня 2065 року).

Водночас в угоді передбачена можливість списання частини кредиту за рішенням президента США.