Економіка

Україна підпише угоду із США про кредит на $7,9 млрд

30 Травня 2024 16:03
читать на русском →

Кабмін ухвалив проєкт угоди між Україною та США, який дозволить Україні отримати майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це кошти в межах нового пакета американської допомоги у розмірі 60 млрд доларів, які будуть спрямовані в бюджет України.

Як пише Економічна правда, відповідно до тексту угоди, економічна допомога США перевищить 9,4 млрд доларів та виділятиметься за декількома програмами:

До 7,849 млрд доларів виділять з Фондів економічної підтримки (ESF), які спрямують до держбюджету України;

До 50 млн доларів виділять для запобігання та реагування на відсутність продовольчої безпеки (перелік країн, які отримають ці кошти буде визначено пізніше).

Ці 7,899 млрд доларів передбачалися в ухваленому законі США “Про додаткові асигнування на безпеку України на 2024 рік” (USSAA).

Крім цього, США виділяють Україні до 1,575 млрд доларів із Фондів допомоги Європі, Євразії та Центральній Азії (AEECA).

Відповідно до угоди, кошти США надаватимуться на умовах безвідсоткової позики, яка не передбачатиме жодних коригувань на інфляцію. Українська влада зобов’язується повернути позику в обумовлені терміни.

Повернення залишку позики буде здійснюватися одним платежем у доларах через 40 років після 30 вересня 2025 року (тобто 30 вересня 2065 року).

Водночас в угоді передбачена можливість списання частини кредиту за рішенням президента США.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Травня 2024 15:33

Росіяни збільшують сили на Харківському напрямку, – Сирський
30 Травня 2024 14:22

До України вже наступного тижня можуть відправити французьких інструкторів
30 Травня 2024 13:39

Через ворожі обстріли на Харківщині горять 3000 гектарів лісу
30 Травня 2024 12:20

На Харківщині загинула 25-річна “госпітальєрка” 
30 Травня 2024 11:13

На кордоні з Румунією впіймали 4 ухилянтів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки