Україна отримає від Німеччини систему IRIS-T ближньої дії

Уряд Німеччини оновив інформацію про отриману Україною військову допомогу.
Про це повідомляють дані, оприлюднені на сайті німецького уряду.
Згідно з внесеними змінами, остання партія допомоги для України включає:
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS (система ППО ближньої дії – ред.);
- 14 тисяч 155-мм боєприпасів;
- 10 надводних дронів;
- 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 55 тисяч аптечок;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;
- 50 гвинтівок CR 308.