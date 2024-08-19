Політика

Україна отримає від Німеччини систему IRIS-T ближньої дії
19 Серпня 2024 14:09
німеччина
Система IRIS-T / Вікіпедія

Уряд Німеччини оновив інформацію про отриману Україною військову допомогу.

Про це повідомляють дані, оприлюднені на сайті німецького уряду.

Згідно з внесеними змінами, остання партія допомоги для України включає:

  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS (система ППО ближньої дії – ред.);
  • 14 тисяч 155-мм боєприпасів;
  • 10 надводних дронів;
  • 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
  • броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • 55 тисяч аптечок;
  • 700 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;
  • 50 гвинтівок CR 308.

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