Політика

Україна отримає від Німеччини ще дві системи ППО IRIS-T

13 Листопада 2023 18:23
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німеччина, україна, ппо

Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє “Європейська правда”, посол Німеччини в Україні Мартін Єгер на форумі “Формула успіху України”, “Укрінформ

“Оборонна промисловість нашої країни теж зацікавлена вибудовувати довготривалі стратегічні відносини з вашою країною. Наша підтримка в основному спрямовується на галузь ППО – це Gepard, IRIS-T, Patriot”, – сказав німецький дипломат.

Він зазначив, що Німеччина й Україна домовилися про постачання додаткових систем Patriot та IRIS-T. До кінця року планують поставити Україні ще дві системи ППО IRIS-T на додачу до трьох переданих раніше. 

Дипломат підкреслив, що це важливо для кращого захисту українських міст від російських ракет.

“Також ми робимо свій значний внесок у напрямку зміцнення українських енергосистем, зокрема, йдеться про підтримку енергетичних спроможностей. Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень (електроенергії – ред.)”, – наголосив Єгер.


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