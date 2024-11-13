Економіка

Україна отримає від Фінляндії виділяє Україні 20 млн євро на на підтримку освітньої реформи
13 Листопада 2024 14:44
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смешко, україна, фінляндія, школа
Вілле Тавіо / Kauppalehti

Міністр з питань зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив про виділення 20 млн євро для підтримки освітньої реформи в Україні та 500 тисяч євро на реформування шкільного харчування.

Про це повідомляє МЗС Фінляндії.

Як зазначено, Тавіо зробив цю заяву під час Європейського регіонального форуму шкільного харчування в Києві. За даними МЗС, Фінляндія планує виділити 20 млн євро на підтримку освітньої галузі України в період з 2025 по 2028 роки.

Відомо, що двосторонній проєкт буде спрямований на впровадження реформ у загальній середній освіті, розроблений у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти і культури Фінляндії та Національним агентством з освіти Фінляндії.

Реформа також включатиме розвиток системи соціального захисту учнів та забезпечення психосоціальної підтримки для школярів, які постраждали через війну.

Крім того, під час заходу було оголошено про підтримку Фінляндією програми шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми в Україні у розмірі 500 тисяч євро у 2024 році.


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