Політика

Україна отримає від Британії гроші на 10 тисяч дронів

7 Березня 2024 20:55
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британія, україна, дрони
Грант Шаппс / Getty Images

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

Про це пише УП.

Під час свого третього візиту до України Шаппс у супроводі голови Генерального штабу Збройних сил Британії адмірала Тоні Радакіна він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Там він оголосив, що Британія виділяє 325 мільйонів фунтів стерлінгів – на 125 мільйонів більше, ніж оголошувалось раніше – для постачання понад 10 тисяч дронів, зокрема більшість FPV-дронів, 1000 ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони.


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