Економіка

Україна отримає від Австралії танки Abrams 
16 Жовтня 2024 17:19
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австралія, допомога, танки, україна
Танк Abrams / Фото з відкритих джерел

Австралія передасть Україні 49 танків Abrams на $245 млн у межах нового пакета військової допомоги.

Про це пише ABC.

Зазначено, що міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой оголосить про новий пакет допомоги на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

“Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в їхній боротьбі проти незаконного вторгнення Росії. Ці танки доставлять більше вогневої потужності та мобільності Збройним силам України, а також доповнять підтримку, надану нашими партнерами бронетанковим бригадам України – Австралія залишається твердою в підтримці України”, – запевнив Конрой у Лондоні на зустрічі з британськими урядовцями.

У матеріалі йдеться, що загалом Австралія передасть Україні 49 танків Abrams.

Водночас нещодавно країна отримала перший танк із нових 72 Abrams M1A2, які замінять 59 старих машин M1A1, котрі австралійська армія ніколи не використовувала в бою.


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