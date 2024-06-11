Економіка

Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня
11 Червня 2024 12:36
гроші, україна
Ілюстративне фото / Getty Images

До кінця червня Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.  

“Сьогодні я можу сказати, що ми поставимо в Україну додаткові 1,9 мільярда євро з Ukraine Facility до кінця цього місяця через ті реформи й інвестиційні стратегії, які ухвалила Україна”, – заявила вона.

Крім того, президентка Єврокомісії зазначила, що вже було мобілізовано 200 мільйонів євро на невідкладний ремонт енергосистеми. 

“Далі ми будемо вкладати гроші в генерацію енергії й тисячі сонячних панелей поступлять в Україну. Наша мета – децентралізувати виробництво енергії, що підвищує стійкість української енергомережі”, – додала вона.


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