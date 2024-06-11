Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility до кінця червня

До кінця червня Україна отримає 1,9 мільярда євро за планом Ukraine Facility.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.

“Сьогодні я можу сказати, що ми поставимо в Україну додаткові 1,9 мільярда євро з Ukraine Facility до кінця цього місяця через ті реформи й інвестиційні стратегії, які ухвалила Україна”, – заявила вона.

Крім того, президентка Єврокомісії зазначила, що вже було мобілізовано 200 мільйонів євро на невідкладний ремонт енергосистеми.

“Далі ми будемо вкладати гроші в генерацію енергії й тисячі сонячних панелей поступлять в Україну. Наша мета – децентралізувати виробництво енергії, що підвищує стійкість української енергомережі”, – додала вона.