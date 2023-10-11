Суспільство

Україна організувала перший евакуаційний рейс з Ізраїлю

11 Жовтня 2023 15:50
читать на русском →
ізраїль

Україна організувала перший евакуаційний рейс для наших громадян, які залишилися в Ізраїлі.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що посольство надає допомогу найбільш вразливим верствам населення. Йдеться про громадян, які перебували на лікуванні, громадян з дітьми, які приїхати тимчасово, туристів, у яких скасували рейси.

“Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, “довоєнній”, умовно кажучи, на Румунію на суботу”, – сказав посол.

Корнійчук зазначив, що, скоріше за все, ще один рейс будуть планувати на неділю.

За його словами, загальна кількість людей, які звернулися до посольства з проханням допомогти з евакуацією, становить близько тисячі осіб.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Жовтня 2023 15:04

Окупанти намагаються знайти слабкі сторони в обороні Авдіївки – Генштаб
11 Жовтня 2023 16:18

Суд залишив Шуфрича під вартою
11 Жовтня 2023 15:16

Харків на 100% готовий до опалювального сезону, але у 57 будинків тепло не подадуть — Терехов
11 Жовтня 2023 13:34

Затримано диверсанта, який закладав вибухівку на АЗС у Харкові – СБУ
11 Жовтня 2023 13:14

Америка надасть Україні військову допомогу на $200 мільйонів
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки