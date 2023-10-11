Україна організувала перший евакуаційний рейс з Ізраїлю

Україна організувала перший евакуаційний рейс для наших громадян, які залишилися в Ізраїлі.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що посольство надає допомогу найбільш вразливим верствам населення. Йдеться про громадян, які перебували на лікуванні, громадян з дітьми, які приїхати тимчасово, туристів, у яких скасували рейси.

“Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, “довоєнній”, умовно кажучи, на Румунію на суботу”, – сказав посол.

Корнійчук зазначив, що, скоріше за все, ще один рейс будуть планувати на неділю.

За його словами, загальна кількість людей, які звернулися до посольства з проханням допомогти з евакуацією, становить близько тисячі осіб.