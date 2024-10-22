Україна не обговорює вступ до НАТО в обмін на території, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує запрошення на вступ до НАТО у міжнародно визнаних кордонах.

Про це глава держави розповів на зустрічі із журналістами.

“Запрошення дається країні в міжнародно визнаних кордонах. І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакета, який ми пропонуємо”, – пояснив він.

Теза про вступ до НАТО в обмін на території, каже Зеленський, з’являється у медіа невипадково.

“Вважаю, що ці вкиди в медіа невипадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють їхній градус”, – зазначив Зеленський.