Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна легітимним президентом, – МЗС

Міністерство закордонних справ України не бачить підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС.

“7 травня в Росії відбудеться церемонія введення на посаду Володимира Путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а панівний режим – на диктатуру”, — йдеться у заяві.

У міністерстві зазначили, що під час виборів в РФ порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Прикінцевий акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генасамблеї ООН.

“Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих РФ суверенних територіях України – частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на ТОТ або під примусом були переміщені на територію РФ”, — йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що такі дії РФ доводять, що її керівництво не визнає відповідальності та не збирається припиняти повномасштабну збройну агресію проти України і вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання вторгнення в Україну та “агресивної політики щодо інших держав”.

“Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом РФ”, — йдеться у документі.

Дипломати нагадали, що резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтверджують неправочинність проведення “виборів” на ТОТ України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

“Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності”, — зазначили в МЗС.