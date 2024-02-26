Україна наздогнала Росію в виробництві дронів-камікадзе – Камишін

Україна наздогнала РФ в виробництві дронів – аналогів іранських дронів типу Shahed.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону, передає ЕП.

За його словами, українські зразки подібні на іранські “і за кількістю вибухівки, яку вони несуть, і за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами”.

“На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії”, – сказав він.

Міністр додав, що у виробництві інших зразків БпЛА наша держава також має успіх.

“Те, що на Росії вибухає — то все наше”, – запевнив Камишін.