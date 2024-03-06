Україна може погодитись на обмеження торгівлі, щоб розрядити суперечку з Польщею

Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з Європейським Союзом, щоб розв’язати суперечку з Польщею. Однак в обмін на це Україна хоче, щоб ЄС заборонив імпорт російського зерна.

Про це сказав заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, Київ підтримує нові обмеження на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також право деяких країн закривати свої ринки для українського зерна, якщо тільки його не перевозять транзитом в інші країни.

“Можливо, на такий перехідний період керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібно”, — сказав він.

Крім того, Качка стверджує, що Україна погодилась направити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не автомобільним транспортом, щоб зменшити напруженість у сусідніх країнах.

Однак за словами торгового представника, ЄС має заборонити експорт російської сільськогосподарської продукції, яку завозять через Білорусь і країни Балтії.

“Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а росія”, — додав він.

Також Качка заявив, що Москва безсумнівно стоїть за інцидентами з розсипанням українського зерна й інших актів вандалізму та диверсій.