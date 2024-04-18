Україна ймовірно отримає ще одну систему IRIS-T протягом кількох тижнів

Керівник збройової компанії, яка виробляє засоби протиповітряної оборони IRIS-T SLM Diehl Defense Гельмут Раух повідомив про намір передати Україні ще одну систему протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє Раух виданню Bild.

Раух прибув до Києва разом з групою підприємців, яка супроводжує віцеканцлера Німеччини Роберта Габека.

“Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів”, – сказав він.

Постачання систем ППО в Україну зараз є ключовою темою у розмовах Києва з союзниками.