Суспільство

Україна ймовірно отримає ще одну систему IRIS-T протягом кількох тижнів

18 Квітня 2024 14:06
ппо
IRIS-T / Getty Images

Керівник збройової компанії, яка виробляє засоби протиповітряної оборони IRIS-T SLM Diehl Defense Гельмут Раух повідомив про намір передати Україні ще одну систему протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє Раух виданню Bild.

Раух прибув до Києва разом з групою підприємців, яка супроводжує віцеканцлера Німеччини Роберта Габека.

“Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів”, – сказав він.

Постачання систем ППО в Україну зараз є ключовою темою у розмовах Києва з союзниками.


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