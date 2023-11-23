Суспільство

Україна ініціює створення моніторингової групи з боку ЄС на польському кордоні та організовує евакуацію водіїв

23 Листопада 2023 20:02
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кордон, польща

Україна ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на українсько-польському кордоні з метою фіксації ситуації, зокрема щодо пропуску небезпечних вантажів і гуманітарної допомоги, а також для моніторингу умов, у яких перебувають українські водії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, лист із відповідною пропозицією Мінінфраструктури направило і наразі очікує на відповідь.

Також Деркач повідомив, що відомство почало збір даних для евакуації українських водіїв.

“Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади”, — написав він.

Українські водії, що заблоковані з польського боку кордоні і хочуть евакуюватися, мають заповнити відповідну форму.

“За останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, десятки листів, зустрічей. Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон”, — додав заступник міністра.


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