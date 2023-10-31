Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією через ймовірне блокування кордону

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Директорату з питань мобільності Європейської Комісії щодо проведення зустрічі з всіма залученими сторонами, щоб вирішити питання із виконанням меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

“Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам. Ми вдячні польському народу за постійну підтримку нашої держави в умовах повномасштабної війни і готові до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн”, – заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Відомо, що зустріч з директоратом Єврокомісії запланована на сьогодні, 31 жовтня. На ній сторони мають напрацювати спільні рішення, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

Заступник міністра додав, що завдяки системі єЧерга та постійній комунікації із митною та прикордонною службами Україна бачить слабкі місця кордону, де дійсно не виконуються укладені меморандуми. Лише у жовтні виконання меморандумів складає 50%, тоді як до прикладу, у червні цей показник був на рівні 65%.

“На це, звичайно, є об’єктивні причини, до прикладу ремонті роботи, проте в умовах сезонного збільшення експорту, морської блокади, ми повинні забезпечити стабільну та ритмічну роботу кордону, щоб як наші, так і іноземні водії могли точно знати коли перетнуть кордон, а економіка працювала. Особливо зважаючи на потребу забезпечити роботу «Шляхів солідарності”, – підсумував Деркач.