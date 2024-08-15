Україна і Росія розпочали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курській області, – FT

Україна розпочала переговори з Росією про обмін полоненими, захопленими у Курської області РФ.

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, повідомив, що росіяни зв’язались з ним, щоб розпочати переговори про обмін військовополоненими.

Українська військова розвідка, яка веде переговори щодо військовополонених, підтвердила Financial Times, що вона працює над обміном.

Україна не розголошує точну кількість російських полонених, захоплених в ході Курської операції, але урядовці та солдати повідомили FT, що ця цифра обчислюється сотнями.

Лубінець зауважив, що ситуація в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими, чого вона раніше не робила.