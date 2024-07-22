Політика

Україна готує ще чотири нові безпекові угоди – Зеленський
22 Липня 2024 19:59
читать на русском →
зеленський
Володимир Зеленський під час запису відеозвернення. 22 липня 2024 / Фото ОПУ

Найближчим часом Україна розпочне перемовини ще про чотири безпекові угоди.

Про це заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни – і не лише країни НАТО. Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Що б не відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. І саме так ми і рухаємось.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
22 Липня 2024 21:26

Російські гроші на закупівлю зброї для України надійдуть на початку серпня – Боррель
22 Липня 2024 21:44

ДБР спустило на гальмах звернення Кротевича щодо Содоля
22 Липня 2024 20:38

Нафтогаз планує у цьому році збільшити видобуток газу і нафти
22 Липня 2024 19:59

Україна готує ще чотири нові безпекові угоди – Зеленський
22 Липня 2024 18:45

В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 23 липня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки