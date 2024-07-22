Україна готує ще чотири нові безпекові угоди – Зеленський

Найближчим часом Україна розпочне перемовини ще про чотири безпекові угоди.

Про це заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський.

Вже найближчим часом ми розпочнемо перемовини й маємо доволі оперативно підготувати документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія. Вже тоді буде майже 30 таких угод із нашими партнерами. Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни – і не лише країни НАТО. Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Що б не відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. І саме так ми і рухаємось.