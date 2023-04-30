Економіка

Україна експортувала майже 90 тисяч МВт-год електроенергії за місяць

30 Квітня 2023 21:00
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електроенергія, експорт

Україна експортувала за квітень 89,7 тис МВт-год електроенергії 6-місячної перерви. 

Про це йдеться у даних на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E, передає “Інтерфакс-Україна“.

Зазначається, що найбільше електроенергії було експортовано до Молдови – понад 40 тис. МВт-год, до Польщі надійшло 30,4 тис. МВт-год, а до Словаччини – 19,2 тис. МВт-год.

“Щодо Молдови трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту і останніми днями бронювали близько 85-95% із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності. На ринку стверджують, що більша частина поставленої в Молдову е/е далі йде в Румунію”, – йдеться в повідомленні.

“ДТЕК Західенерго” здійснює експорт до Польщі 1800 МВт-год на добу, бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину – по 75 МВт на кожну годину.

Перетин у Словаччину, єдиний оплачуваний трейдерами через великий інтерес до цього напрямку і конкуренцію на ньому, ділили “ДТЕК Західенерго”, що викуповувало до 146 МВт із 200 МВт його годинної потужності, “ДЕ Трейдинг” (близько 50 МВт), “ЕРУ Трейдинг”, “Ле Трейдінг Україна”, “ТЕС” і один раз держенерготрейдер “ЕКУ”, який викупив 10 МВт на одну годину.


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