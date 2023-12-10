Економіка

Угорські водії приєднаються до блокади українських далекобійників

10 Грудня 2023 09:57
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Угорщина, кордон, вантажні перевезення

Перевізники з Угорщини з 11 грудня блокуватимуть кордон для українських вантажівок. Подібну блокаду для фур з України раніше влаштували у Польщі, а потім у Словаччині. Про це повідомила Угорська асоціація вантажоперевізників MKFE.

«Перевізники закликають до негайного перегляду угоди, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками», — йдеться в документі. Мета блокади — пояснити Єврокомісії, що угода про лібералізацію вантажних перевезень поставила компанії з Угорщини «у критичне становище».

Угорці блокуватимуть КПП Захонь-Чоп. Їхні вимоги – негайний перегляд ліцензійних квот на українсько-угорські перевезення та ефективний контроль за українськими колегами.


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