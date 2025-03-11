Угорщина звинувачує Україну у атаці на нафтопровід “Дружба”

Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив, що постачання російської нафти до Угорщини через нафтопровід “Дружба” тимчасово припинене. Причиною, за його словами, стала атака дронів на вимірювальну станцію.

Про це він повідомив у Facebook, посилаючись на дані російського міністерства енергетики.

Сійярто наголосив, що для Угорщини постачання нафти є “питанням суверенітету” і заявив, що Єврокомісія раніше гарантувала, що енергетична інфраструктура країни не буде атакована. За його словами, ця гарантія “вже вкотре була порушена”.

Він також закликав Україну утриматися від атак на енергетичні об’єкти, заявивши, що Угорщина не несе відповідальності за війну. Крім того, Сійярто висловив сподівання на успішність “мирних ініціатив” Дональда Трампа.