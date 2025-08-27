Угорщина подала позов до Суду ЄС через використання російських активів на допомогу Україні

Уряд Угорщини звернувся до Суду Європейського Союзу з позовом проти Ради ЄС через рішення про використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Як зазначено у позові, опублікованому на сайті Суду ЄС, Будапешт вимагає скасувати рішення Ради Євросоюзу від 21 травня 2024 року, яке передбачало спрямування цих коштів до Європейського фонду миру. Саме цей фонд компенсує державам ЄС витрати на військову допомогу Україні.

Втім, перспективи позову Угорщини наразі є незрозумілими. По-перше, розгляд у Суді ЄС може тривати роками. Щобільше, процедуру використання доходів від активів ЄС вже змінили.

Частина з цих грошей передається Україні на невійськові потреби, тому що саме повинен буде скасувати суд у разі позитивного рішення – теж не зрозуміло.