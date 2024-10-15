Економіка

Угорщина планує збільшити поставки російського газу у 2025 році
15 Жовтня 2024 10:46
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газ, росія, Угорщина
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / Фото: facebook/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт обговорює з “Газпромом” угоду про додаткові закупівлі газу при збереженні конкурентної ціни.

Про це Сіярто заявив в інтерв’ю російським ЗМІ.

“По суті ми збільшуємо обсяг. Ми вже підписали одну (додаткову угоду) на останній квартал цього року, яка охоплює додаткові обсяги (газу) за ціною, що гарантує конкурентоспроможність ціноутворення. Зараз ми ведемо переговори про угоду на наступний рік”, – сказав Сіярто.

Для збільшення поставок газу планують задіяти весь потенціал “Турецького потоку”.


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