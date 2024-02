Угорщина не матиме права вето у разі перегляду рішення щодо надання Україні €50 млрд

В Угорщини не буде права вето, якщо через два роки Європейська рада за потреби вирішить переглянути рішення щодо надання Україні коштів з пакета допомоги на 50 мільярдів євро.

Про це у Twitter повідомив кореспондент “Радіо Свобода” у Брюсселі Рікард Йозвяк.

“У разі необхідності, через два роки Єврорада запросить Комісію подати пропозицію для перегляду суми. Під час цього перегляду Угорщина не володітиме правом вето”, – зазначив журналіст.

