Угорщина домовилась про транзит російської нафти через Україну, – Bloomberg

Угорська компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди, за якою вона забезпечує продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу “Дружба”, – сказав виконавчий віце-президент Mol Downstream Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з’єднує Росію та Угорщину через Україну.

Водночас, інформацію щодо компаній, які здійснюватимуть поставки, у Mol не надали.