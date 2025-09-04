Удар РФ по гуманітарній місії з розмінування під Черніговом: реакція ЄС

У Євросоюзі відреагували на ракетний удар по працівниках гуманітарної місії з розмінування, яка працювала на території Киселівської громади біля Чернігова. Внаслідок атаки РФ загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпеки Кая Каллас відреагувала на дії РФ.

За словами Каллас, такі атаки є грубим порушенням міжнародного права.

“Смерть данських гуманітарних працівників в результаті ракетного удару підкреслює жорстокість війни Росії в Україні. Атаки на гуманітарні місії є серйозним порушенням міжнародного права. ЄС залишається непохитним у підтримці України та притягне винних до відповідальності”, — йдеться в заяві, опублікованій у соцмережі Х.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала ракетний удар по Чернігівщині черговою жорстокою атакою Росії на цивільні об’єкти в Україні.

“Це навмисний напад на мир і відновлення. ЄС підтримує Україну: заради безпеки, гідності і європейського майбутнього”, — написала Кос.

Нагадаємо, 4 вересня внаслідок ракетного удару по гуманітарній місії з розмінування, що працювала під Черніговом, загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень. Росіяни вдарили ракетою біля блокпоста на вʼїзді в населений пункт Новоселівка.