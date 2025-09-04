Кількість жертв ракетного удару по Чернігівщині зросла: двоє загиблих, п’ятеро поранених

Двоє людей загинули та п’ятеро постраждали внаслідок ракетного удару по Киселівській громаді вдень 4 вересня. Росіяни атакували працівники гуманітарної місії із розмінування.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

“Наразі відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених через російський ракетний удар по Киселівській громаді. Це працівники гуманітарної місії із розмінування “Данська рада у справах біженців”, — йдеться в повідомленні.

Усі поранені перебувають у медичних закладах. На місці удару працюють правоохоронці.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по території біля одного з блокпостів на в’їзді до Новоселівки. Під удар потрапили співробітники гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування місцевості.