Кримінал

Удар по управлінню Нацполіції у Кривому Розі: постраждало 5 людей
27 Вересня 2024 12:44
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кривий ріг, ракетний удар
Наслідки ракетного удару / Telegram-канал "Свої Кривий Ріг"

Внаслідок ракетного удару по управлінню Нацполіції у Кривому Розі Дніпропетровської області 27 вересня наразі відомо про 5 постраждалих, під завалами можуть ще перебувати люди.

Про це повідомляє Нацполіція у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Telegram-канал “Свої Кривий Ріг”.

“Близько 9:15 ворог завдав ракетний удар по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі”.

Повідомляється, що під завалами можуть перебувати люди. 

В результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що вже госпіталізований 45-річний чоловік. Його стан – середньої тяжкості.

Також потрощена адмінбудівля, пошкоджені приватні будинки.

За інформацією Лисака, у Кривому Розі вже четверо постраждалих чоловіків, двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

В Дніпропетровській областній прокуратурі повідомили, що кількість поранених станом на зараз зросла до 5 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.


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