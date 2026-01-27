Удар по об’єкту інфраструктури на Львівщині: Броди накрив їдкий дим, жителів просять зачинити вікна

Вранці 27 січня росіяни атакували об’єкт інфраструктури в місті Броди Львівської області. У місті відчутний дим і неприємний запах, жителів закликають дотримуватися заходів безпеки.

Про це повідомили у Бродівській міській раді.

Місто накрив дим, у повітрі відчувається неприємний запах. Жителів просять щільно зачинити вікна й двері, а також, за можливості, обмежити перебування на вулиці.

Навчання у школах сьогодні скасували. Дитячі садочки, які вже прийняли дітей, працюють із щільно зачиненими вікнами та дверима.

На місці удару працюють усі відповідні служби, фахівці проводять заміри показників якості повітря.

“Також фахівці проводять замір показників повітря. Про результати повідомимо згодом. Зберігайте покій та попіклуйтесь про рідних”, – йдеться в повідомленні.

Раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що внаслідок атаки на обʼєкт інфраструктури жертв та постраждалих немає.