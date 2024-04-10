Удар по Костянтинівці 9 квітня: під завалами житлового будинку шукають маму з дитиною

Внаслідок атаки на Костянтинівку Донецької області 9 квітня обвалився під’їзд будинку, загинула людина.

Під завалами будинку все ще шукають жінку з дитиною, розповів “Радіо Свобода” тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.

“Станом на ранок роботи тривають. Є інформація, що під завалами може перебувати жінка з дитиною. Це попередня інформація. Будемо сподіватися, що все буде добре. Завали розберуть і ми їх не знайдемо, і вони будуть живі. Це все після огляду”, – розповів він журналістам.

За його словами, рятувальну операцію доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів.

Дяченко наголосив, що РФ навмисне атакує двічі, аби затягнути розбір завалів і не дати змоги врятувати людей, які, можливо, там опинилися.

За даними очільника ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок авіаудару загинув один цивільний, поранено ще двох жінок. Пошкоджено 27 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 2 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю.