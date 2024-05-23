Суспільство

Удар по Харкову: ворог влучив у друкарню видавництва “Віват”, є загиблі

23 Травня 2024 13:48
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обстріл, харків
Ілюстративне фото / Facebook

Внаслідок удару по Харкову сталося загоряння цеху з папером видавництва “Віват” . Двоє людей загинуло.

Про це повідомила генеральна директорка та співвласниця видавництва “Віват” Юлія Орлова.

У коментарях телеграм-каналу про книжки вона зазначила, що цивільне підприємство в Харкові, постраждале через удар російських загарбників ракетами С-300 в четвер, 23 травня, – це друкарня видавництва “Віват”

“Так, це наша друкарня. Зараз пожежа. Розбирають завали і рятують людей”, – написала Орлова.

Вона уточнила, що в приміщенні працювали люди.


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