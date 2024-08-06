Удар по центру Харкова: кількість постраждалих зросла до 5 

Щонайменше п’ятеро людей постраждали у результаті ворожого удару “Іскандером” по Шевченківському району Харкова, двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Удар в Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку поцілили Іскандером. Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно”.

Також пошкоджена поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура. На місці працюють правоохоронні органи.