Суспільство

Удар по центру Харкова: кількість постраждалих зросла до 5 
6 Серпня 2024 13:40
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обстріл, харків
Наслідки удару / Telegram

Щонайменше п’ятеро людей постраждали у результаті ворожого удару “Іскандером” по Шевченківському району Харкова, двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Удар в Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку поцілили Іскандером. Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно”.

Також пошкоджена поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура. На місці працюють правоохоронні органи.


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