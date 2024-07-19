Удар по Чугуєву: кількість поранених зросла до дев’яти

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Чугуєву Харківської області зросла до дев’ятьох осіб, серед них – дитина.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.

За його даними, унаслідок ворожої атаки горіли дев’ять автомобілів, пошкоджень зазнало скління вікон дев’яти- та п’ятиповерхівки, а також дах і скління вікон двоповерхового житлового будинку.

Крім того, пошкоджені два магазини, адміністративна будівля, скління недобудованої п’ятиповерхової будівлі та приватний будинок.