Удар дронів по Київщині: загинув працівник залізниці, пошкоджено будівлі

У ніч на 22 лютого російські безпілотники атакували Київську область. Загинув працівник залізниці, пошкоджено цивільні об’єкти.

Про це повідомили Нацполіція та «Укрзалізниця». За даними правоохоронців, у Бориспільському районі внаслідок влучань сталася пожежа складського приміщення, пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки.

На залізничному переїзді загинув черговий, який перебував на своєму робочому місці. «Щиро співчуваємо родині та обов’язково її підтримаємо», – зазначили в «Укрзалізниці».

Також ушкоджень зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління.

Рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю, затримок немає.