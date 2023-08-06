Політика

Учасники переговорів у Джідді дійшли згоди з двох питань

6 Серпня 2023 11:14
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саміт

Учасники переговорів щодо України в саудівському місті Джидда дійшли згоди з двох питань, пише газета Corriere della sera.

На їхню думку, будь-яка мирна угода має базуватися на повазі територіальної цілісності та суверенітету України та Статуту ООН.

Спільна заява за підсумками зустрічі не планується.

У суботу високопосадовці з 40 країн світу, включаючи США, Китай та Індію, розпочали в Саудівській Аравії переговори, які, як сподіваються Київ та його союзники, приведуть до угоди за ключовими принципами припинення війни Росії в Україні.

Дводенна зустріч є частиною дипломатичних зусиль України на шляху до підтримки не лише від своїх основних західних партнерів, а й від країн Глобального Півдня, які не бажають приймати чийсь бік у війні, що впливає на світову економіку.


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