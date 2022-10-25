УАФ вимагає виключення РФС з європейської та світової асоціацій футболу

Українська асоціація футболу вимагає виключення Російського футбольного союзу (РФС) із Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA) та Міжнародної федерації футболу (FIFA). У Києві переконані, що таке рішення організаціям слід ухвалити після інтеграції футбольних клубів з окупованих територій до чемпіонатів РФ.

“Сьогодні посіпаки головного російського терориста путіна доповіли йому, що готові включити клуби з тимчасово окупованих регіонів України в чемпіонат рф. Вороги атакують український футбол як ззовні, так і зсередини. Ми даємо їм потужний опір! УАФ направляє негайне звернення до ФІФА та УЄФА із вимогою застосувати найсуворіші санкції стосовно рфс. А саме, ми будемо вимагати виключення рфс з УЄФА та ФІФА за грубе порушення статутів цих організацій”, – заявив президент УАФ Андрій Павелко.