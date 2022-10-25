Спорт

УАФ вимагає виключення РФС з європейської та світової асоціацій футболу

25 Жовтня 2022 08:30
25
футбол

Українська асоціація футболу вимагає виключення Російського футбольного союзу (РФС) із Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA) та Міжнародної федерації футболу (FIFA). У Києві переконані, що таке рішення організаціям слід ухвалити після інтеграції футбольних клубів з окупованих територій до чемпіонатів РФ.

“Сьогодні посіпаки головного російського терориста путіна доповіли йому, що готові включити клуби з тимчасово окупованих регіонів України в чемпіонат рф. Вороги атакують український футбол як ззовні, так і зсередини. Ми даємо їм потужний опір! УАФ направляє негайне звернення до ФІФА та УЄФА із вимогою застосувати найсуворіші санкції стосовно рфс. А саме, ми будемо вимагати виключення рфс з УЄФА та ФІФА за грубе порушення статутів цих організацій”, – заявив президент УАФ Андрій Павелко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Жовтня 2022 11:17
4

Reuters: США розглядають питання надання Україні комплексів HAWK
25 Жовтня 2022 10:23
18

Росія втратила понад 25% зі своїх ударних вертольотів Ка-52 в Україні
25 Жовтня 2022 10:07
52

Енергопостачання обмежено в усіх регіонах України
25 Жовтня 2022 09:22
50

За добу російські війська втратили 21 танк, 26 броньовиків і 480 орків
25 Жовтня 2022 09:13
48

Ворог вдарив ракетами по Куп’янську і Дворічній
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях
Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ
Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
усі думки